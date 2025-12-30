Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:30

Мошенники довели юную тверичанку до поджога новогодней елки

В Твери студентка колледжа подожгла новогоднюю ель по указанию мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Твери полиция задержала 18-летнюю студентку по подозрению в поджоге главной новогодней ели города на Советской площади, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По данным ведомства, девушка стала жертвой телефонных мошенников.

Инцидент произошел утром 30 декабря. Подозреваемая подожгла праздничное дерево и попыталась скрыться, однако охрана городской администрации быстро заметила возгорание и потушила его. После этого девушку задержали и доставили в полицию.

Правоохранители установили, что студентка попала под влияние злоумышленников, вступив с ними в контакт еще в начале ноября. В ходе длительного общения мошенники, представляясь сотрудниками колледжа и банка, убедили ее «проверить систему автоматического пожаротушения», что на деле означало поджечь новогоднюю ель.

Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения для задержанной.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Мурманской области, который сжег автомобиль Mercedes-Benz на проспекте Медиков. Известно, что молодой человек действовал по указанию мошенников. Владелец машины оценил нанесенный ущерб в 10,5 млн рублей.

мошенники
Тверь
поджоги
задержания
полиция
МВД
елки
