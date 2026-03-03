Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:36

Ревнивец сжег шесть автомобилей на 5 млн рублей в Перми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственные органы завершили предварительное расследование уголовного дела о поджоге шести автомобилей в Мотовилихинском районе Перми, сообщает «Царьград». Следствие оценило предварительный материальный ущерб примерно в 5 млн рублей.

Суд рассмотрит материалы по обвинению в умышленном уничтожении и повреждении имущества путем поджога (ст. 167 УК РФ) в отношении 41-летнего местного жителя. По версии правоохранительных органов, в ночь на 31 октября мужчина поджег автомобиль своей знакомой во дворе жилого дома, руководствуясь чувством ревности.

Огонь перекинулся на соседние машины. Пожар уничтожил четыре транспортных средства, еще два автомобиля получили существенные повреждения. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе расследования мужчина признал вину в полном объеме и принял меры для возмещения ущерба потерпевшим.

Следственные органы направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы 14-летний подросток поджег банковское отделение. Возгорание случилось около 18:00, из здания вывели 12 посетителей и сотрудников, пострадавших нет, огнем повреждены банкомат и стена. Прибывшие на вызов стражи порядка задержали юного поджигателя.

