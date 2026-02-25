Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 16:18

Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери

В Твери возбудили дело после нападения алабая на школьницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Твери возбудили уголовное дело по факту нападения собаки породы алабай на 15-летнюю школьницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Надзорное ведомство взяло ход расследования на контроль.

Предварительно установлено, что 20 февраля 2026 года возле частного дома на улице Большевиков Твери собака породы алабай напала на 15-летнюю школьницу, которая возвращалась домой. Животное укусило девочку, нанеся ей ранения головы, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).

Ранее сообщалось, что во Владивостоке три добермана накинулись на девушку, во время того как она выгуливала собственного питомца и говорила с матерью по телефону. Напавших собак хозяйка выгуливала без поводков и намордников. Сейчас дело находится на контроле Следственного комитета. Мама пострадавшей отмечает, что дочь еще не написала заявление в полицию — по ее словам, девушка опасается, что собак усыпят, так как в инциденте считает виноватой только хозяйку животных, а не самих животных.

