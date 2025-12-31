Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 12:40

На Западе подтвердили согласие Зеленского на территориальные уступки

NYT: Зеленский согласился на территориальные уступки на переговорах с США

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью своих представителей дал понять США, что готов пойти на территориальные уступки, сообщили в газете The New York Times со ссылкой на источники. По информации журналистов, подобный тезис с украинской стороны впервые прозвучал 11 марта.

Впервые [Владимир] Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны, — уточнили в издании.

Ранее исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь заявил, что атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина может стать основанием для более жесткой позиции Москвы на мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине — в определении линии прекращения огня и мер безопасности. По его мнению, этот инцидент обернется негативными последствиями для переговорного процесса, особенно после того, как США и Украина достигли предварительного консенсуса по некоторым пунктам мирного плана.

Также сообщалось, что Украина поспешила сгладить дипломатические последствия атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. По информации журналистов, Киев оказался под сильным дипломатическим давлением.

Украина
США
Владимир Зеленский
уступки
