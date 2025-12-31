Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:47

Атака ВСУ на резиденцию Путина «бросила тень» на переговоры

Лю Цзюнь: атака ВСУ на резиденцию Путина обернется ужесточением позиции России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина может стать основанием для более жесткой позиции Москвы на мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине — в определении линии прекращения огня и мер безопасности, заявил РИА Новости исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь. По его мнению, этот инцидент обернется негативными последствиями для переговорного процесса, особенно после того, как США и Украина достигли предварительного консенсуса по некоторым пунктам мирного плана.

Атака украинских беспилотников по резиденции президента России, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры. <…> Обвинение в нападении немедленно бросило тень на переговорный процесс, — считает Лю Цзюнь.

Эксперт полагает, что с военной точки зрения атака подтверждает тенденцию к нанесению ударов вглубь российской территории. Лю Цзюнь отметил, что, несмотря на незначительный физический ущерб, ее символическое и психологическое воздействие велико. Это, по его прогнозу, побудит Россию усилить внутреннюю ПВО и может стать основанием для крупномасштабного ответного удара.

Ранее сообщалось, что Украина поспешила сгладить дипломатические последствия атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. По информации журналистов, Киев оказался под сильным дипломатическим давлением.

