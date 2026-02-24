«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года

Россия и российское общество продемонстрировали феноменальную консолидацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, с момента начала специальной военной операции страна и общество сильно изменились. Граждане не только сумели консолидироваться вокруг главы государства, но и в некотором роде «созрели» в плане понимания своих корней.

И Россия, и россияне действительно очень сильно изменились за последние четыре года. Произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента, — сказал Песков.

Ранее он заявил, что Россия будет делать все для обеспечения своей безопасности. По его словам, в первую очередь речь идет о вопросах ядерного сдерживания.

Президент РФ Владимир Путин между тем отметил, что Россия защищает свое будущее. Глава государства подчеркнул, что страна сегодня ведет борьбу за независимость и право на справедливость. Он также напомнил, что на передовой этой борьбы сильные, отважные, самоотверженные люди.