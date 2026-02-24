«Охота» БПЛА на детей, 14 жертв, удар по храму: ВСУ атакуют РФ 24 февраля

За минувшие сутки над Россией ликвидировали 175 украинских беспилотников. ВСУ ударили ракетами по Белгороду, в результате чего был поврежден храм. Противник атаковал две школы в Запорожской и Брянской областях. Под ударом также оказалась машина скорой помощи. Подробнее о том, как ВСУ атакуют РФ — в материале NEWS.ru.

Более 170 украинских БПЛА сбили над Россией за сутки

Российские регионы за минувшие сутки подверглись атаке 175 беспилотников самолетного типа. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 12:00 до 15:00 силы противовоздушной обороны сбили 27 украинских БПЛА. Шесть из них ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в ведомстве. Кроме того, 13 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, еще четыре — над Краснодарским краем, по два — над Курской областью и Крымом.

За следующие пять часов в небе над РФ нейтрализовали 45 дронов, заявили в Минобороны. По данным ведомства, большинство летательных аппаратов были уничтожены над Крымом — 12. Еще 11 БПЛА перехватили над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем, семь — над Черным. Над Белгородской и Брянской областями ликвидировали шесть и один дрон соответственно.

С 20:00 до 23:00 дежурные расчеты перехватили и уничтожили 24 беспилотника, отметили в Минобороны. Наибольшее количество дронов — девять единиц — были сбиты над Черным морем. Семь БПЛА уничтожили над Белгородской областью, еще шесть — над Краснодарским краем. По одному дрону ликвидировали над Крымом и Азовским морем.

В ночь на 24 февраля силы ПВО перехватили 79 украинских БПЛА. По данным Минобороны, 21 беспилотник сбили над Белгородской областью, 15 — над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, пять — над Саратовской областью, по одному — над Курской, Ростовской областями и над Адыгеей. Кроме того, 15 дронов уничтожили над Черным морем и еще девять — над Азовским.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракеты ВСУ ударили по храму в Белгороде

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. За прошедшие сутки регион подвергся налету 177 украинских БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что по населенным пунктам были выпущены 14 боеприпасов в ходе трех обстрелов.

В Белгороде в результате ракетного обстрела ВСУ был поврежден купол храма Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сообщил Гладков. По его словам, за прошедшие сутки областной центр дважды подвергся массированным атакам.

«Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, 13 квартир в восьми МКД, два частных дома, 38 автомобилей, социальный и три коммерческих объекта, техника на территории производственного предприятия», — написал Гладков.

По данным главы региона, в селе Никольское при выполнении служебных задач по ликвидации дрона получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги боец подразделения «Орлан». В селе Таврово в результате детонации беспилотника был ранен мужчина.

В поселке Борисовка Борисовского округа в результате детонации FPV-дрона был убит боец «Орлана».

«Во время очередной атаки ВСУ погиб боец подразделения „Орлан“. Мужчина, который находился рядом, получил проникающее ранение брюшной полости. В тяжелом состоянии он доставлен в Борисовскую ЦРБ», — написал Гладков.

Он добавил, что есть пострадавшие в селах Замостье, Новая Таволжанка и Степное. Троих мужчин доставили в больницы. В городе Шебекино в результате удара БПЛА по машине были ранены четыре человека.

«Одна женщина продолжит лечение в стационаре Шебекинской ЦРБ, вторая госпитализирована в областную клиническую больницу, третья пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение. Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода», — сказал он.

По словам Гладкова, повреждения получили автомобили, частные и многоквартирные дома, социальные и коммерческие объекты, а в поселке Томаровка — линия электропередачи. В Минобороны РФ не комментировали сведения губернатора о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожье

В селе Водяное Запорожской области был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи в результате атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, машина ехала на экстренный вызов к пациенту.

«К счастью благодаря оперативным действиям фельдшерская бригада успела самостоятельно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме. Медики не пострадали», — уточнил он.

По данным Балицкого, из-за очередного артобстрела энергетической инфраструктуры вся северо-западная часть региона осталась без электричества. Он подчеркнул, что сохраняется угроза повторных ударов.

Губернатор также отметил, что под ударами ВСУ за прошедшие сутки находились Каменско-Днепровский, Пологовский, Васильевский муниципальные округа, а также город Энергодар.

«В результате обстрелов зафиксированы повреждения в частном жилом секторе. Кроме того, удар был нанесен в непосредственной близости от территории Днепрорудненской больницы. Осколками повреждено остекление в терапевтическом отделении, также повреждения получил легковой автомобиль, находившийся на прилегающей территории. По предварительным данным, пострадавших среди пациентов и медицинского персонала нет», — сказал Балицкий.

По его словам, в ночь на 24 февраля была зафиксирована высокая активность БПЛА над Мелитополем и окрестностями. Кроме того, в Васильевке начиненный взрывчаткой беспилотник атаковал частный сектор.

«В результате попадания возник пожар на крыше дома, повреждены автомобиль и имущество людей. Пострадавших нет», — сказал Балицкий.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об обстрелах ВСУ Запорожской области.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинский дрон ударил по школе в Брянской области

В деревне Горицы Погарского района Брянской области в результате удара дрона-камикадзе погиб мирный житель, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Еще одна трагедия в приграничье. ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Троебортное Севского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель», — добавил глава региона.

По его данным, ВСУ также ударили беспилотниками по школе в селе Новая Погощь Суземского района. В результате сбросов взрывных устройств повреждено здание, но пострадавших нет, отметил губернатор. Спустя несколько часов населенный пункт вновь оказался под ударом ВСУ.

«Враг повторно атаковал село Новая Погощь. В результате минометного обстрела повреждено здание школы и один жилой дом», — заявил Богомаз.

Он отметил, что никто не пострадал. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Брянскую оласть.

В Херсонской области погиб мужчина в результате атаки украинского беспилотника

Один человек погиб и двое мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ по Херсонской области, заявил в Telegram- канале губернатор Владимир Сальдо. Он уточнил, что в поселке Любимовка жертвой обстрела стал 67-летний мужчина.

«В Голой Пристани сброс боеприпаса с беспилотника привел к ранениям мужчины 1962 года рождения и женщины 1959 года рождения. Оба госпитализированы в Скадовскую ЦРБ», — сказал глава региона.

По его словам, в результате ударов БПЛА получили повреждения семь частных домов в Бехтерах, Брилевке, Виноградово и Великой Кардашинке. В Каховке беспилотник повредил газопровод низкого давления.

По данным Сальдо, артиллерия ВСУ ударила по Алешкам, Горностаевке, Заводовке, Каирам, Кардашинке, Корсунке, Песчановке, Подстепному, Сагам и Старой Збурьевке. В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах Херсонской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ 24 раза обстреляли из артиллерии Курскую область за сутки

За сутки силы ПВО сбили 16 беспилотников различного типа над Курской областью, заявил в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его данным, дроны дважды сбросили взрывные устройства. Хинштейн отметил, что ВСУ 24 раза применили артиллерию по отселенным районам.

«В результате обстрела в поселке Коренево Кореневского района осколками посечены два частных домовладения (фасады, окна, крыши и забор), а также поврежден автомобиль. Погибших и пострадавших нет», — подчеркнул Хинштейн.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Курскую область.

14 мирных жителей погибли за неделю в результате атак ВСУ

В период с 16 по 22 февраля в результате атак ВСУ погибли 14 мирных жителей России, еще 104 человека получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, за отчетный период украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам РФ не менее 3846 боеприпасов.

Мирошннмк отметил, что наибольшее число пострадавших были зафиксированы в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях. Атаки затронули 16 регионов, расположенных на значительном удалении от зоны боевых действий,

.Читайте также:

Остались жена и дети: кем был погибший при взрыве машины ДПС инспектор

Смерть подрывника, раненые: новые детали взрыва машины ГАИ в Москве

Взрыв машины ГАИ в Москве: погиб полицейский. Кто подрывник, что известно?