Взрыв машины ГАИ в Москве: погиб полицейский. Кто подрывник, что известно?

Ночью во вторник, 24 февраля, в Москве у Савеловского вокзала взорвалась машина Госавтоинспекции. Что известно о жертвах и пострадавших, поймали ли подрывника?

Что известно о взрыве машины ГАИ в Москве

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве сообщила, что около 00:05 к патрульным Госавтоинспекции, которые находились в служебной машине на площади Савеловского вокзала, приблизился неизвестный. В этот момент произошло срабатывание неустановленного взрывного устройства.

«По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, не совместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение. Злоумышленник с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Полиция Москвы совместно с силовыми структурами проводит тщательное расследование инцидента и розыск подозреваемого.

Что известно о подрывнике, кто еще пострадал

По данным полиции, для поиска злоумышленника привлечены все ресурсы правоохранительных органов, осуществляются активные оперативно-розыскные действия.

Пока его личность установить не удалось. Telegram-канал Baza сообщает, что на месте взрыва заметили подозрительного мужчину.

Авторы канала утверждают, что неизвестный метнул взрывное устройство в полицейскую машину. Все свои действия он снимал на видео, после взрыва он сбежал.

Несмотря на официальную информацию об одном погибшем, Telegram-канал «112» пишет, что их число увеличилось до двух.

«Сотрудник скончался на месте. Личность второго погибшего устанавливается. По данным источника 112, взрыв прогремел рядом с машиной — предварительно, в нее могли кинуть СВУ», — отмечается в посте.

Позднее канал заявил, что всего в результате взрыва пострадали четыре человека: двое скончались на месте, остальные госпитализированы с различными травмами.

Также в Сети распространили кадры с места происшествия. На них видны автомобили полиции, а также слышны сигналы сирен. Район оцеплен, тип взрывного устройства пока не определен, его тщательно исследуют.

