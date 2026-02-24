Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 01:35

Взрыв машины ГАИ в Москве: погиб полицейский. Кто подрывник, что известно?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ночью во вторник, 24 февраля, в Москве у Савеловского вокзала взорвалась машина Госавтоинспекции. Что известно о жертвах и пострадавших, поймали ли подрывника?

Что известно о взрыве машины ГАИ в Москве

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве сообщила, что около 00:05 к патрульным Госавтоинспекции, которые находились в служебной машине на площади Савеловского вокзала, приблизился неизвестный. В этот момент произошло срабатывание неустановленного взрывного устройства.

«По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, не совместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение. Злоумышленник с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Полиция Москвы совместно с силовыми структурами проводит тщательное расследование инцидента и розыск подозреваемого.

Что известно о подрывнике, кто еще пострадал

По данным полиции, для поиска злоумышленника привлечены все ресурсы правоохранительных органов, осуществляются активные оперативно-розыскные действия.

Пока его личность установить не удалось. Telegram-канал Baza сообщает, что на месте взрыва заметили подозрительного мужчину.

Авторы канала утверждают, что неизвестный метнул взрывное устройство в полицейскую машину. Все свои действия он снимал на видео, после взрыва он сбежал.

Несмотря на официальную информацию об одном погибшем, Telegram-канал «112» пишет, что их число увеличилось до двух.

«Сотрудник скончался на месте. Личность второго погибшего устанавливается. По данным источника 112, взрыв прогремел рядом с машиной — предварительно, в нее могли кинуть СВУ», — отмечается в посте.

Позднее канал заявил, что всего в результате взрыва пострадали четыре человека: двое скончались на месте, остальные госпитализированы с различными травмами.

Также в Сети распространили кадры с места происшествия. На них видны автомобили полиции, а также слышны сигналы сирен. Район оцеплен, тип взрывного устройства пока не определен, его тщательно исследуют.

Читайте также:

Дети и бабушка сгорели в мощном пожаре в Подмосковье: причины, что известно

Похитили, требовали выкуп, расчленили: в Таиланде судят убийц петербуржца

«Считаю себя дерьмом»: зэк-педофил дал интервью последователям Тесака

взрывы
ГАИ
Москва
происшествия
смерти
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол США совершил демарш в адрес МИД Франции
Самая легкая рабочая неделя началась для россиян
«В полном безумии!»: во Франции пришли в ужас от обещаний Макрона Украине
Десятки штрафов, позднее отцовство, скандалы: как живет Аркадий Укупник
Взрыв машины ГАИ в Москве: погиб полицейский. Кто подрывник, что известно?
В Сети появились кадры с места взрыва в Москве
Стало известно о гибели полицейского при взрыве в Москве
«Выкидывают из машин и жгут»: петербуржец рассказал о бунте в Мексике
В МИД РФ объяснили, как можно завершить конфликт на Украине
Раскрыта тема важных переговоров США и России в Женеве
Машина взлетела на воздух на территории Москвы
ПВО за три часа «подрезала крылья» 24 украинским беспилотникам
Скандальный сайт «Миротворец» пополнился десятками новых имен россиян
«Открытое нарушение»: Киев уличили в использовании нефти в качестве оружия
Мирный житель попал под удар дрона ВСУ под Белгородом
Личная жизнь, слова об СВО, скандал с Михалковым: где сейчас Кирилл Кяро
Самолеты вновь «пропали» над российским городом
«Без виз, как в 45-м»: Медведев оценил угрозу закрыть Шенген для бойцов СВО
Зеленский проигнорировал важный разговор о «Дружбе»
Черные трансплантологи: советник главы ДНР вскрыл новые факты зверств ВСУ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.