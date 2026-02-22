Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 02:30

Дети и бабушка сгорели в мощном пожаре в Подмосковье: причины, что известно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковном Воскресенске в результате сильного пожара погибли четыре ребенка и их бабушка. Что известно о причинах возгорания?

Что известно о мощном пожаре в подмосковном Воскресенске

Как рассказали в прокуратуре Московской области, вечером 21 февраля произошло возгорание в частном деревянном доме в ДНТ «Славный» в селе Константиново.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в частном жилом доме в городском округе Воскресенск, в результате которого погибли четверо детей и их бабушка», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, пятеро детей в возрасте от трех до 14 лет находились в доме вместе с 61-летней бабушкой в момент возникновения пожара.

«В результате происшествия спастись удалось только старшему мальчику, который выпрыгнул из окна второго этажа. Младшие дети и бабушка не смогли выбраться из огня и погибли», — добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура сообщает, что пока не установлено, что стало причиной пожара. Наиболее вероятной версией считается аварийный режим работы электрокотла.

В Следственном комитете России также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели детей и пожилой женщины.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла», — отметили в Следкоме.

Следователи и криминалисты Подмосковного СК работают на месте происшествия.

Что известно о погибших

Соседи рассказали РЕН ТВ, что погибшая при пожаре бабушка была тяжело больна и с трудом ходила.

«Бабушка, погибшая при пожаре вместе с четырьмя внуками, была тяжело больна и с трудом передвигалась», — отмечает канал.

Жители села Константиново, расположенного под Воскресенском, утверждают, что одна из их соседок часто обращалась в полицию и органы опеки из-за того, что дети остаются без присмотра.

По данным Telegram-канала «112», в результате пожара погибли две двойни вместе с пенсионеркой.

При этом, как передает «112», вместе с пятым ребенком выжила и его мать, они выпрыгнули из окна. Пострадавших госпитализировали.

Читайте также:

Похитили, требовали выкуп, расчленили: в Таиланде судят убийц петербуржца

«Считаю себя дерьмом»: зэк-педофил дал интервью последователям Тесака

Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы

пожары
смерти
дети
Подмосковье
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В NASA сделали разочаровывающее заявление о запуске миссии к Луне
Один школьных предметов уберут из программы средних классов в РФ
«Начался откат»: военспец сообщил об отступлении ВСУ в Сумской области
В Совфеде предположили, зачем США пытаются «обуздать» Иран
Мерц объяснил, почему он резко засобирался в Вашингтон
Опубликованы кадры с места страшного пожара в Подмосковье
SHOT сообщил о серии взрывов над Саратовской областью
В Москве назвали условие сохранения переговоров по Закавказью
Солнечная активность обновила антирекорд
Дети и бабушка сгорели в мощном пожаре в Подмосковье: причины, что известно
ВСУ находятся в режиме выживания у Орехова из-за давления российских сил
В Госдуме призвали к ежеквартальной индексации пенсий
Боец ВС РФ в одиночку пленил со свинофермы восьмерых украинцев
Украинская писательница испугалась влияния русского языка
Российский экипаж БМП разнес в клочья бронемашину ВСУ
Британский журналист поддержал Медведева в критике Каллас
Аэропорт в Поволжье временно прекратил полеты
В Британии предложили судиться с Трампом
Смена имиджа, пост об СВО, слухи о разводе с Матвеевым: как живет Боярская
Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.