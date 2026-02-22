Дети и бабушка сгорели в мощном пожаре в Подмосковье: причины, что известно

Дети и бабушка сгорели в мощном пожаре в Подмосковье: причины, что известно

В подмосковном Воскресенске в результате сильного пожара погибли четыре ребенка и их бабушка. Что известно о причинах возгорания?

Что известно о мощном пожаре в подмосковном Воскресенске

Как рассказали в прокуратуре Московской области, вечером 21 февраля произошло возгорание в частном деревянном доме в ДНТ «Славный» в селе Константиново.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в частном жилом доме в городском округе Воскресенск, в результате которого погибли четверо детей и их бабушка», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, пятеро детей в возрасте от трех до 14 лет находились в доме вместе с 61-летней бабушкой в момент возникновения пожара.

«В результате происшествия спастись удалось только старшему мальчику, который выпрыгнул из окна второго этажа. Младшие дети и бабушка не смогли выбраться из огня и погибли», — добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура сообщает, что пока не установлено, что стало причиной пожара. Наиболее вероятной версией считается аварийный режим работы электрокотла.

В Следственном комитете России также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели детей и пожилой женщины.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла», — отметили в Следкоме.

Следователи и криминалисты Подмосковного СК работают на месте происшествия.

Что известно о погибших

Соседи рассказали РЕН ТВ, что погибшая при пожаре бабушка была тяжело больна и с трудом ходила.

«Бабушка, погибшая при пожаре вместе с четырьмя внуками, была тяжело больна и с трудом передвигалась», — отмечает канал.

Жители села Константиново, расположенного под Воскресенском, утверждают, что одна из их соседок часто обращалась в полицию и органы опеки из-за того, что дети остаются без присмотра.

По данным Telegram-канала «112», в результате пожара погибли две двойни вместе с пенсионеркой.

При этом, как передает «112», вместе с пятым ребенком выжила и его мать, они выпрыгнули из окна. Пострадавших госпитализировали.

