Румыния ограничила экспорт топлива ради внутреннего рынка

Румыния ограничила экспорт топлива, чтобы обеспечить приоритетное снабжение внутреннего рынка, заявил премьер-министр страны Илие Боложан в эфире телеканала Digi 24. По его словам, власти обсуждают ситуацию с крупнейшими топливными компаниями.

Румыния приняла меры по ограничению экспортной составляющей, чтобы то, что находится в Румынии, оставалось в приоритете для внутреннего рынка. После обеспечения безопасности внутреннего рынка можно будет осуществлять экспорт из излишков, — заявил Боложан.

Власти и энергетические компании оценивают текущую ситуацию, анализируют объемы запасов и разрабатывают возможные сценарии для сдерживания роста цен. Премьер-министр подчеркнул, что выступает против введения прямого ограничения цен на бензин. При этом он отметил, что правительство готово вмешаться, если стоимость топлива продолжит расти.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Румынии Богдан Иван предложил объявить кризис в энергетике из-за резкого подорожания топлива в стране на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, глава ведомства призвал возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа. Министр направил письмо лидерам партий правящей коалиции и премьер-министру.