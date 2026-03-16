Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:08

Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE

Экс-офицер спецназа Афганистана умер после ареста иммиграционной полиции США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Техасе скончался 41-летний Мохаммад Назир Пактияваль, бывший офицер афганского спецназа, который 10 лет служил вместе с американскими войсками, сообщает Khaama Press. Он был задержан иммиграционной и таможенной службой США (ICE), когда сопровождал детей в школу.

После ареста он смог связаться с семьей по телефону и сообщил о плохом самочувствии. Вскоре его перевели в больницу в Далласе, но через несколько часов мужчина скончался. Американские власти пока не раскрыли подробности причин смерти. Министерство внутренней безопасности США объявило о начале расследования обстоятельств смерти Пактияваля.

После падения правительства Афганистана в августе 2021 года Пактияваль вместе с семьей эвакуировался в США. Его жена и шестеро детей проживали недалеко от Далласа, ожидая решения по иммиграционному делу офицера. Афганские правозащитники отмечают, что тысячи бывших военнослужащих и гражданских специалистов, сотрудничавших с американскими силами, до сих пор сталкиваются с трудностями при получении статуса и убежища в США.

Ранее резкое высказывание в адрес сотрудников иммиграционной и таможенной службы США позволила себе конгрессвумен от Демократической партии Рашида Тлаиб во время ежегодного обращения президента к парламенту. Политик привлекла внимание присутствующих провокационным аксессуаром на своей одежде. На лацкане ее пиджака был закреплен значок с грубым лозунгом, направленным против ICE.

До этого специальная проверка в отношении руководства и агентов американской миграционной службы началась на территории штата Миннесота. В рамках разбирательства эксперты детально изучат работу ведомства в 17 различных инцидентах.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.