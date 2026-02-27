«К черту»: конгрессвумен США послала силовиков из ICE и оскорбила Трампа

Зимняя Олимпиада — 2026
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб позволила себе резкое высказывание в адрес сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE) во время ежегодного обращения президента, сообщает New York Post. Скандальный инцидент произошел на выступлении главы Белого дома Дональда Трампа в Конгрессе,

На мероприятии политик появилась с провокационным значком «К черту ICE» на лацкане. Таким образом Тлаиб выразила поддержку общественному движению, которое выступает за упразднение или кардинальную реформу ведомства.

Тлаиб сидела в зале Палаты представителей с значком «К черту иммиграционную и таможенную службу» на лацкане и часто выкрикивала оскорбления в адрес Трампа на протяжении всей речи, после чего она покинула зал досрочно, — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава государства заявил, что венгерский лидер будто бы «забыл о значении слова „стыд“».

До этого американский писатель Стивен Кинг написал, что у главы Белого дома Дональда Трампа «никогда не было детей». «Король ужасов» добавил, что президент США не имеет жизненного опыта. Мнение писателя вызвало бурную негативную реакцию пользователей.

