«К черту»: конгрессвумен США послала силовиков из ICE и оскорбила Трампа Конгрессвумен США Тлаиб появилась на выступлении Трампа со значком «К черту ICE»

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб позволила себе резкое высказывание в адрес сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE) во время ежегодного обращения президента, сообщает New York Post. Скандальный инцидент произошел на выступлении главы Белого дома Дональда Трампа в Конгрессе,

На мероприятии политик появилась с провокационным значком «К черту ICE» на лацкане. Таким образом Тлаиб выразила поддержку общественному движению, которое выступает за упразднение или кардинальную реформу ведомства.

Тлаиб сидела в зале Палаты представителей с значком «К черту иммиграционную и таможенную службу» на лацкане и часто выкрикивала оскорбления в адрес Трампа на протяжении всей речи, после чего она покинула зал досрочно, — говорится в публикации.

