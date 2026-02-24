Грубость Кинга в адрес Трампа обернулась против него

Американский писатель Стивен Кинг в соцсети Х написал, что у главы Белого дома Дональда Трампа «никогда не было детей». «Король ужасов» добавил, что президент США не имеет жизненного опыта. Мнение писателя вызвало бурную негативную реакцию пользователей.

У Трампа никогда не было ребенка. Он был женат три раза. Он вогнал в землю три бизнеса. Он никогда не занимался хозяйством… У него нет жизненного опыта, — считает Кинг.

Комментаторы напомнили Кингу, что у Трампа есть пять детей и 11 внуков. Возмущенные пользователи посоветовали писателю сочинять только фантастические романы. Некоторые посетовали, что Кинг разрушил популярное мнение о высоком интеллекте писателей.

Ранее президент США оскорбил сенатора Теда Круза, который выступил с критикой его политики введения импортных пошлин. Сообщается, что республиканец намеревался переубедить главу Белого дома.

Кроме того, Трамп выступил с резкой критикой в адрес участников протестных акций в штате Айова, применив по отношению к ним оскорбительные выражения. Президент назвал демонстрантов «придурками» и «мятежниками», осудив их действия.