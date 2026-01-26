«Да пошел ты»: Трамп резко ответил на критику сенатора

Президент США Дональд Трамп послал сенатора Теда Круза, который раскритиковал его политику введения импортных пошлин, сообщил портал Axios. Как сообщается, республиканец хотел переубедить Трампа.

Трамп был в плохом настроении. Конечно, были и разговоры, когда он был очень доволен, но это не один из них. «Да пошел ты, Тед», — процитировал Круз американского лидера.

Ранее Трамп заявил об отмене анонсированных им самим же импортных пошлин на товары из ряда европейских стран. Решение связано с достижением предварительных договоренностей относительно будущей сделки, затрагивающей Гренландию и Арктический регион, сообщил американский лидер. В середине января Трамп объявил о намерении ввести 10%-ные пошлины на импорт из восьми европейских стран, включая Великобританию, Германию и Данию, с последующим повышением ставки до 25% с 1 июня.

До этого глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка заявил, что словацкой промышленности будет нанесен значительный ущерб в случае «торговой войны» ЕС и США из-за Гренландии. Он призвал словацкого премьер-министра к активным действиям и координации с союзниками в Европе.