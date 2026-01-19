В Словакии раскрыли, чем обернется кризис в отношениях ЕС с США Политик Шимечка: торговая война между США и ЕC нанесет ущерб Словакии

Словацкой промышленности будет нанесен значительный ущерб в случае «торговой войны» ЕС и США из-за Гренландии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он призвал словацкого премьер-министра к активным действиям и координации с союзниками в Европе.

Мы оказались, наверное, в самом глубоком кризисе в отношениях между США и Европой, кризисе, который может иметь прямое влияние на безопасность и экономику нашей страны… В выходные американский президент Дональд Трамп усилил давление на Гренландию, добавив к этому угрозы введения пошлин в отношении восьми европейских стран только потому, что они не согласны с аннексией США территории Дании, — заявил он.

Ранее глава Минфина Франции Ролан Лескюр заявил, что любая попытка захвата Гренландии Соединенными Штатами станет для ЕС «пересечением красной линии». По его словам, речь идет об угрозе экономическому сотрудничеству. Если Вашингтон введет санкции против ЕС на фоне возможного захвата острова, то Брюссель приспособится.

Также посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что РФ не имеет никаких территориальных притязаний на Гренландию. Так он отреагировал на слова Трампа о том, что если Вашингтон не «займет» остров, то это сделают Москва или Пекин.