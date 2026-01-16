Атака США на Венесуэлу
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии

Глава Минфина Франции: захват Гренландии подорвет экономику Евросоюза и США

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
Любая попытка захвата Гренландии Соединенными Штатами станет для ЕС «пересечением красной линии», заявил глава Минфина Франции Ролан Лескюр в разговоре с Financial Times. По его словам, речь идет об угрозе экономическому сотрудничеству. Если Вашингтон введет санкции против ЕС на фоне возможного захвата острова, то Брюссель приспособится.

Я не буду заходить так далеко. Но очевидно, что если это произойдет, мы окажемся в совершенно новом мире и будем вынуждены адаптироваться, — отметил он.

Ранее сообщалось, что европейские страны не готовы открыто противостоять заявлениям президента США Дональда Трампа о Гренландии из-за зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности Украины. По словам аналитиков, эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров.

После этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что страна может отправить до 10 военных на учения европейских стран в Гренландию. По его словам, увеличение присутствия Дании на острове может привести к выводу датского контингента, находящегося в Латвии.

