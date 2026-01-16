Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии Politico: ЕС избегает конфронтации с Трампом по Гренландии из-за вопроса Украины

Европейские страны не готовы открыто противостоять заявлениям президента США Дональда Трампа о Гренландии из-за зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности Украины, сообщает европейское издание Politico. По данным издания, эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров.

Многие представители дипломатических кругов признают, что с трудом представляют сценарий, при котором Соединенные Штаты могли бы силой установить контроль над островом.

Может быть, мы выдаем желаемое за действительное. Так что мы должны быть к этому готовы, — пояснил один из них.

По информации издания, в Европе продолжается обсуждение возможных ответных мер на действия Вашингтона вокруг Гренландии. Среди вариантов называются затягивание принятия решений, лоббирование европейской позиции в среде Республиканской партии США, возможная отправка европейских военных на остров, а также проведение информационной кампании на американской аудитории.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.