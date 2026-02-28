Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук получила роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие» в 19 лет из-за своих грустных и бездонных глаз, рассказала актриса Екатерина Маркова на церемонии прощания. По ее словам, режиссер Станислав Ростоцкий почувствовал, будто в них отразилась вся трагическая полнота жизни, передает корреспондент NEWS.ru.

Я очень хорошо помню, когда она пришла на кинопробы, нам Станислав Ростоцкий рассказывал потом, что, когда он увидел ее грустные, бездонные глаза, то ощутил познание жизни во всей ее трагической полноте. И тогда он сказал, что это глаза Риты Осяниной. И он ее утвердил. И вот с этими глазами мы прожили столько лет, — сказала Маркова.

По словам актрисы, Шевчук была особенной для всех. В последний раз Маркова встретилась с артисткой на церемонии открытия памятника в парке «Патриот». Актриса выразила свои соболезнования и подчеркнула, что память о Шевчук навсегда останется с ней.

Ранее сообщалось, что Ирина Шевчук ушла из жизни на 75-м году. Актриса боролась с лимфомой головного мозга в течение трех лет. Известность Шевчук принесла роль в фильме «А зори здесь тихие», а также другие культовые картины советского кино, например, «Белый Бим Черное ухо». За многолетнюю работу в искусстве она была удостоена званий заслуженной артистки Украинской ССР и заслуженной артистки России.