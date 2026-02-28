Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 10:30

Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»

Маркова: Шевчук получила роль в «А зори здесь тихие» благодаря грустным глазам

Екатерина Маркова Екатерина Маркова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук получила роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие» в 19 лет из-за своих грустных и бездонных глаз, рассказала актриса Екатерина Маркова на церемонии прощания. По ее словам, режиссер Станислав Ростоцкий почувствовал, будто в них отразилась вся трагическая полнота жизни, передает корреспондент NEWS.ru.

Я очень хорошо помню, когда она пришла на кинопробы, нам Станислав Ростоцкий рассказывал потом, что, когда он увидел ее грустные, бездонные глаза, то ощутил познание жизни во всей ее трагической полноте. И тогда он сказал, что это глаза Риты Осяниной. И он ее утвердил. И вот с этими глазами мы прожили столько лет, — сказала Маркова.

По словам актрисы, Шевчук была особенной для всех. В последний раз Маркова встретилась с артисткой на церемонии открытия памятника в парке «Патриот». Актриса выразила свои соболезнования и подчеркнула, что память о Шевчук навсегда останется с ней.

Ранее сообщалось, что Ирина Шевчук ушла из жизни на 75-м году. Актриса боролась с лимфомой головного мозга в течение трех лет. Известность Шевчук принесла роль в фильме «А зори здесь тихие», а также другие культовые картины советского кино, например, «Белый Бим Черное ухо». За многолетнюю работу в искусстве она была удостоена званий заслуженной артистки Украинской ССР и заслуженной артистки России.

актрисы
фильмы
церемонии прощания
роли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях
Стало известно, как США назвали военную операцию против Ирана
ВСУ остались без «элитного» прикрытия сразу на двух направлениях
«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля
Трамп устроил разнос главу ФБР из-за видео с пивом
Названы регионы, которые засыплет снегом в первую неделю марта
Жесткий ответ Ирана на атаки Израиля попал на видео
«Хлеба и революции»: как и почему пала российская монархия
Выяснились подробности похищения девочки из Смоленска
«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран
Наступление ВС РФ на Харьков 28 февраля: войска расщепило на атомы, Купянск
«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать
Трамп не исключил возможные потери США в военной операции против Ирана
Иранцам «обрубили» интернет
Стало известно, когда прекратится массированный обстрел Ирана
«Простое послание»: Трамп напомнил Ирану о безоговорочной мощи США
США обвинили в подлой переговорной тактике
«Предательство народа»: Нимайер сравнил Мерца с Иудой
Израиль нанес удар по Ирану 28 февраля: что известно, началась новая война?
Американист оценил вероятность свержения режима в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.