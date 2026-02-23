Названа дата прощания с солистом Shortparis Николаем Комягиным

24 февраля в Санкт-Петербурге в Феодоровском соборе состоится прощание с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным, сообщила директор коллектива Марина Косухина в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). О смерти артиста стало известно 20 февраля. Его не стало в 39 лет.

Прощание с Николаем состоится во вторник, 24 февраля, в Феодоровском соборе в 11:00. Похороны пройдут на Смоленском кладбище в 14:00, — говорится в сообщении.

Комягин родился в 1987 году в городе Новокузнецке. В 2010 году он перебрался в Санкт-Петербург. Прославился как лидер пост-поп группы Shortparis, с которой начал работать в 2012 году, а также как актер. Он участвовал в кинопроектах Данилы Козловского «Карамора», короткометражке «Сложноподчиненное» и фильме Кирилла Серебренникова «Лето».

Ранее участница коллектива «Бурановские бабушки» Зоя Дородова ушла из жизни на 86-м году. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое вернулось после длительной ремиссии. Похороны исполнительницы прошли 21 февраля на кладбище в родной деревне Бураново.