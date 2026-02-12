«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой

Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве

В Москве прощаются со знаменитым адвокатом Генрихом Падвой, инициатором моратория на смертную казнь в России. Церемония проходит в траурном зале Центральной клинической больницы. Мэтр российской адвокатуры скончался на 95-м году жизни, не дожив до юбилея всего 11 дней.

Коллеги называют Падву выдающимся адвокатом и профессионалом высочайшего класса. Дело легендарного юриста будет продолжено, заявила корреспонденту NEWS.ru глава Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина в ходе церемонии. Она отметила, что благодаря работе Падвы люди понимали, что такое быть настоящим адвокатом.

«Мы стоим на таких титанах, как он. Мы продолжим его дело», — сказала Володина.

На церемонию прощания принесли огромные венки и букеты цветов. Проводить юриста в последний путь пришли министр юстиции Константин Чуйченко, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, адвокаты Генри Резник и Михаил Барщевский, а также другие знаменитости.

Карьера Падвы началась более 70 лет назад. Среди его известных клиентов были подруга Бориса Пастернака Ольга Ивинская, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), бизнесмен Алишер Усманов, экс-министр обороны России Анатолий Сердюков и другие.

За свой вклад Падва получил одну из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотую медаль имени Ф. Н. Плевако.

Кадры с церемонии прощания — в фотогалерее NEWS.ru.