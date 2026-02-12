«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве прощаются со знаменитым адвокатом Генрихом Падвой, инициатором моратория на смертную казнь в России. Церемония проходит в траурном зале Центральной клинической больницы. Мэтр российской адвокатуры скончался на 95-м году жизни, не дожив до юбилея всего 11 дней.
Коллеги называют Падву выдающимся адвокатом и профессионалом высочайшего класса. Дело легендарного юриста будет продолжено, заявила корреспонденту NEWS.ru глава Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина в ходе церемонии. Она отметила, что благодаря работе Падвы люди понимали, что такое быть настоящим адвокатом.
«Мы стоим на таких титанах, как он. Мы продолжим его дело», — сказала Володина.
На церемонию прощания принесли огромные венки и букеты цветов. Проводить юриста в последний путь пришли министр юстиции Константин Чуйченко, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, адвокаты Генри Резник и Михаил Барщевский, а также другие знаменитости.
Карьера Падвы началась более 70 лет назад. Среди его известных клиентов были подруга Бориса Пастернака Ольга Ивинская, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), бизнесмен Алишер Усманов, экс-министр обороны России Анатолий Сердюков и другие.
За свой вклад Падва получил одну из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотую медаль имени Ф. Н. Плевако.
Кадры с церемонии прощания — в фотогалерее NEWS.ru.
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор адвокат Алексей Александров на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Почетный адвокат России Елена Меньшикова на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь Генриха Падвы Ирина (в центре слева) и председатель Московской городской коллегии адвокатов Алла Живина на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Председатель Московской городской коллегии адвокатов Алла Живина на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Адвокат Михаил Барщевский на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Адвокат Генри Резник на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь Генриха Падвы Ирина (в центре) на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко (в центре) на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Родные и близкие на церемонии прощанияс заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Адвокат Александр Гофшейн на прощании с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена (в центре) на прощании с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Москалькова на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Советский и российский юрист, политик Тельман Гдлян на церемонии прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru