Прощание с Генрихом Падвой началось в Москве

Церемония прощания с адвокатом Генрихом Падвой началась в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве по адресу улица Маршала Тимошенко, д. 25, передает корреспондент NEWS.ru. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья и коллеги.

Перед входом в зал установлен черно-белый портрет юриста в большой рамке. Люди приносят на церемонию букеты красных и белых роз. Мэтр российской адвокатуры скончался 9 февраля в возрасте 94 лет из-за инсульта.

О кончине Падвы, который стал инициатором запрета смертной казни в России, ранее сообщил его коллега Максим Пашков. Произошедшее он назвал большим горем. Среди известных клиентов адвоката числится подруга Бориса Пастернака Ольга Ивинская, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков («Япончик»), бизнесмен Алишер Усманов и другие.

Член Совета по правам человека при президенте РФ правозащитник Ева Меркачева заявила, что Падва всегда выбирал для работы самые сложные и интересные дела. Она отметила, что его принципом было не тратить жизнь на скучные процессы даже за большие деньги.