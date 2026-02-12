Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 11:56

«Мы продолжим его дело»: глава Федеральной палаты адвокатов о роли Падвы

Глава ФПА Володина заявила, что дело юриста Падвы будет продолжено

Президент федеральной палаты адвокатов Светлана Володина на церемонии прощания с адвокатом Генрихом Падвой Президент федеральной палаты адвокатов Светлана Володина на церемонии прощания с адвокатом Генрихом Падвой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дело юриста Генриха Падвы будет продолжено, заявила корреспонденту NEWS.ru глава Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина на церемонии прощания с адвокатом. Она отметила, что благодаря работе Падвы люди понимали, что такое быть настоящим адвокатом.

Что такое адвокат, страна стала понимать, глядя на работу Генриха Павловича Падвы. <...> Мы стоим на таких титанах, как он. Мы продолжим его дело, — сказала Володина.

Ранее сообщалось о начале церемонии прощания с адвокатом Генрихом Падвой в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве по адресу улица Маршала Тимошенко, д. 25. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья и коллеги.

О кончине Падвы, который стал инициатором запрета смертной казни в России, сообщил 10 февраля его коллега Максим Пашков. Произошедшее он назвал большим горем. Среди известных клиентов адвоката числится подруга Бориса Пастернака Ольга Ивинская.

В свою очередь профессор, доктор юридических наук Анатолий Кучерена заявил, что Падва навсегда останется примером для настоящих адвокатов. По его словам, юрист сочетал в себе глубокие профессиональные знания, ораторский талант и широкую культуру.

