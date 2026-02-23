Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 17:52

Россиянина задержали после смерти дочери на тюбинге

МВД: задержан переехавший ребенка на тюбинге в Мытищах водитель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Подмосковье задержали водителя внедорожника, который переехал свою семилетнюю дочь, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь главка МВД Ирина Волк. Девочка вместе с сестрой катались на прикрепленных к машине тюбингах.

Возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время водитель автомобиля задержан, — написала она.

По данным региональной прокуратуры, трагедия произошла вечером 22 февраля на территории коттеджного поселка «Пестово». 40-летний водитель автомобиля BMW X7 буксировал два тюбинга с несовершеннолетними детьми. При выполнении маневра тюбинг, в котором находилась девочка, попал под заднее колесо. Мужчина доставил дочь в больницу, однако в реанимации она умерла.

Ранее в селе Сылва Свердловской области двое мальчиков восьми и девяти лет погибли, попав под снежный завал во время катания на тюбингах. Дети приехали в гости к бабушкам и отправились на горку, решив съехать с большого сугроба, который в этот момент обрушился на них.

трагедии
происшествия
смерти
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канадец распили теливизор из-за Олимпиады и попал на видео
Названы имена двух потенциальных преемников Трампа
Трамп показательно «избил» канадских хоккеистов в вирусном видео
В Совфеде отреагировали на увольнение курьера за помощь бездомной собаке
Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с лозунгом пособников Гитлера
Российский певец оказался злостным нарушителем ПДД
Более 10 человек не выжили при крушении вертолета в Южной Америке
Четверо мирных жителей попали под удар беспилотника ВСУ
«Финансовая трагедия»: в Раде забили тревогу из-за дыры в бюджете Украины
Поляки начали осознавать правоту России в украинском вопросе
Ночные снегопады и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
«Баламутит повестку»: в Минске высказались об отправке войск на Украину
Появилось досье на каждого из возможных преемников главы картеля «Халиско»
Россиянина задержали после смерти дочери на тюбинге
Ушла из жизни бывшая баскетболистка «Надежды»
Лишившийся главаря мексиканский картель CJNG имел связи в 40 странах
Названа дата прощания с солистом Shortparis Николаем Комягиным
В Венгрии рассказали, как отомстили Украине за остановку «Дружбы»
Новые правила Эстонии вызвали ажиотаж на границе с Россией
Трамп заявил, что Верховный суд невольно разрешил делать ему «ужасные вещи»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.