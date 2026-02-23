Россиянина задержали после смерти дочери на тюбинге МВД: задержан переехавший ребенка на тюбинге в Мытищах водитель

В Подмосковье задержали водителя внедорожника, который переехал свою семилетнюю дочь, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь главка МВД Ирина Волк. Девочка вместе с сестрой катались на прикрепленных к машине тюбингах.

Возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время водитель автомобиля задержан, — написала она.

По данным региональной прокуратуры, трагедия произошла вечером 22 февраля на территории коттеджного поселка «Пестово». 40-летний водитель автомобиля BMW X7 буксировал два тюбинга с несовершеннолетними детьми. При выполнении маневра тюбинг, в котором находилась девочка, попал под заднее колесо. Мужчина доставил дочь в больницу, однако в реанимации она умерла.

Ранее в селе Сылва Свердловской области двое мальчиков восьми и девяти лет погибли, попав под снежный завал во время катания на тюбингах. Дети приехали в гости к бабушкам и отправились на горку, решив съехать с большого сугроба, который в этот момент обрушился на них.