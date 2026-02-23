Евросоюз сократит численность российского постпредства в Брюсселе Каллас: ЕС сократит численность российской дипмиссии при Евросоюзе до 40 человек

Евросоюз принял решение о сокращении штата российского дипломатического представительства при ЕС до 40 человек, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Она не уточнила, когда именно пройдет сокращение и планируется ли объявлять российских дипломатов персонами нон грата, передает РИА Новости.

Мы приняли решение сократить максимальную численность российской миссии при Евросоюзе до 40 человек, — сообщила Каллас.

Ранее Евросоюз ввел санкции против восьми россиян, среди которых оказались сотрудники исправительных учреждений и представители судебной системы. В санкционный список вошли три начальника исправительных колоний, а также начальник следственного изолятора. Кроме того, под ограничения со стороны Евросоюза подпали два судьи, прокурор и старший следователь.

До этого Каллас сообщила, что Европейский союз планирует ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для всех участников специальной военной операции на территории Украины. По ее словам, Еврокомиссия активно работает над этим вопросом.