23 февраля 2026 в 15:16

Начальники колоний, судьи и прокурор оказались под санкциями ЕС

ЕС ввел санкции против трех начальников колоний, двух судей и прокурора из РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз ввел санкции против восьми россиян, среди которых оказались сотрудники исправительных учреждений и представители судебной системы, следует из официального журнала ЕС. В санкционный список вошли три начальника исправительных колоний, а также начальник следственного изолятора. Кроме того, под ограничения со стороны Евросоюза подпали два судьи, прокурор и старший следователь.

Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации в Официальном журнале Европейского союза, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение о продлении всех своих санкций против России. Согласно документу, рестрикции будут действовать до 24 февраля 2027 года.

До этого кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко выразил мнение, что санкции Евросоюза, призванные нанести стратегическое поражение России, последовательно усугубляют структурные кризисы внутри самого объединения. По его словам, ЕС ускорил собственную геополитическую маргинализацию и внутреннюю дезинтеграцию.

