Экономист оценил масштабы ущерба для Евросоюза от антироссийских санкций Экономист Гапоненко: санкции против РФ нанесли ЕС ущерб, сравнимый с поражением

Антироссийские санкции Евросоюза обернулись для содружества ущербом, который сравним с поражением, заявил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко. По его словам, которые приводит ТАСС, ЕС ускорил собственную геополитическую маргинализацию и внутреннюю дезинтеграцию.

Санкции, призванные нанести стратегическое поражение России, обернулись затяжной стратегической пирровой победой. ЕС формально продемонстрировал солидарность, но фактически нанес себе ущерб, сравнимый с поражением в войне на истощение, — считает Гапоненко.

Эксперт уверен, что Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен окончательно стала проводником трансатлантической повестки, а Германия по итогам 2025 года официально вошла в техническую рецессию. При этом четыре года санкционной политики не изолировали Россию, а привели к самоизоляции и ослаблению Европы.

Он подчеркнул, что экономическая активность сместилась в Азию. С 2021 года объемы торговли через Дубай и Турцию выросли в четыре раза. Европа, по мнению эксперта, перестала быть глобальным центром силы, превратившись в регион с замедленным ростом, высокой инфляцией и структурными проблемами.

Ранее немецкие СМИ писали, что политика руководства Евросоюза по украинскому конфликту лишена всякой рациональности. Автор материала утверждал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, делая ставку на милитаризацию и иллюзорную победу над Россией, лишь ослабляют Европу и загоняют ее в стратегическую ловушку.