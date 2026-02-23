Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 09:58

Экономист оценил масштабы ущерба для Евросоюза от антироссийских санкций

Экономист Гапоненко: санкции против РФ нанесли ЕС ущерб, сравнимый с поражением

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Антироссийские санкции Евросоюза обернулись для содружества ущербом, который сравним с поражением, заявил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко. По его словам, которые приводит ТАСС, ЕС ускорил собственную геополитическую маргинализацию и внутреннюю дезинтеграцию.

Санкции, призванные нанести стратегическое поражение России, обернулись затяжной стратегической пирровой победой. ЕС формально продемонстрировал солидарность, но фактически нанес себе ущерб, сравнимый с поражением в войне на истощение, — считает Гапоненко.

Эксперт уверен, что Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен окончательно стала проводником трансатлантической повестки, а Германия по итогам 2025 года официально вошла в техническую рецессию. При этом четыре года санкционной политики не изолировали Россию, а привели к самоизоляции и ослаблению Европы.

Он подчеркнул, что экономическая активность сместилась в Азию. С 2021 года объемы торговли через Дубай и Турцию выросли в четыре раза. Европа, по мнению эксперта, перестала быть глобальным центром силы, превратившись в регион с замедленным ростом, высокой инфляцией и структурными проблемами.

Ранее немецкие СМИ писали, что политика руководства Евросоюза по украинскому конфликту лишена всякой рациональности. Автор материала утверждал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, делая ставку на милитаризацию и иллюзорную победу над Россией, лишь ослабляют Европу и загоняют ее в стратегическую ловушку.

Европа
санкции
Россия
ущерб
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это великое событие для всего мира»: в США обрадовались гибели наркобарона
«Уже проиграл»: Медведчук о политическом крахе Зеленского
Украинские мошенники добрались до отдыхающих на Бали россиян
Москалькова назвала свою приоритетную задачу
Удары по Украине сегодня, 23 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Посольство России на Кубе опровергло фейки об отправке танкера с нефтью
«Нарушают»: Китай обратился к США после скандала с торговыми пошлинами
Россиянам напомнили о пяти нововведениях в сфере финансов
В РСТ рассказали о ситуации с турами в Мексику на фоне беспорядков в стране
Наступление ВС РФ на Харьков 23 февраля: гибель полицаев, потеря 240 солдат
Генерал предупредил о возможной провокации НАТО на границе
«Ни на дюйм в сторону России»: НАТО призвали вернуться «в прошлое»
Трампа и Бессента окрестили героями фильма «Тупой и еще тупее»
Пожар забрал жизни у трех жителей Саратовской области
Стратег назвал ущерб от остановки «Дружбы» для Словакии и Венгрии
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Мошенники придумали новую схему обмана с военкоматом
«На фронте страшно всем»: женщина — ветеран СВО о дружбе, Боге и правде
Экономист оценил масштабы ущерба для Евросоюза от антироссийских санкций
Кафе для любителей адреналина «взорвало» китайские соцсети
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.