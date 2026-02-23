«Конфликт ослабил ЕС»: на Западе раскрыли, в какую ловушку попала Европа BZ: лидеры Европы попали в ловушку из-за милитаризации и конфликта на Украине

Политика руководства Евросоюза по украинскому конфликту лишена всякой рациональности, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Автор материала утверждает, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, делая ставку на милитаризацию и иллюзорную победу над Россией, лишь ослабляют Европу и загоняют ее в стратегическую ловушку.

Представители ЕС, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, похоже, думают только о перевооружении и нереалистичной цели победы над Россией. <…> Сегодня, когда конфликт вернулся в Европу, <…> уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с российским лидером Владимиром Путиным, — уточняется в публикации.

По мнению автора, невозможно достичь мира, обсуждая оппонента за глаза и отказываясь от прямого диалога. В публикации добавили, что миллиарды евро, потраченные на вооружение Украины, привели к экономическому и политическому краху ЕС.

Конфликт ослабил ЕС и многие его государства-члены, — резюмируют журналисты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз столкнулся с серьезным внешнеполитическим фиаско при подготовке 20-го пакета санкций против России. США отказались синхронизировать свои ограничения с европейскими, а остальные члены G7 не дали четких обещаний присоединиться к новым жестким мерам против российского нефтяного экспорта.