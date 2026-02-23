Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 06:28

Евросоюз не получил поддержки от США и G7 в одном вопросе

ТАСС: США и G7 не поддержали ЕС в вопросе блокирования поставок нефти РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евросоюз столкнулся с серьезным внешнеполитическим фиаско при подготовке 20-го пакета санкций против России, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. По его данным, США отказались синхронизировать свои ограничения с европейскими, а остальные члены G7 не дали четких обещаний присоединиться к новым жестким мерам против российского нефтяного экспорта.

Еврокомиссия предлагала полностью запретить европейскому бизнесу перевозить российскую нефть, а также страховать, финансировать и обслуживать танкеры под любыми флагами. Планировалось, что партнеры по G7 введут аналогичные запреты.

Но США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС, — подчеркнул дипломат.

Ситуацию осложняют и внутренние разногласия в ЕС. Венгрия угрожает заблокировать пакет целиком, требуя от Брюсселя заставить Украину возобновить транзит нефти по «Дружбе». Греция, Мальта, Италия и Испания также имеют претензии к деталям рестрикций. Несмотря на это, дипломаты уверены, что 20-й пакет будет принят к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

Ранее сообщалось, что дипломаты стран Евросоюза не сумели преодолеть разногласия по 20-му пакету антироссийских санкций в ходе консультаций, прошедших за выходные. Документ готов на 95%, но оставшиеся противоречия оказались слишком серьезными, чтобы снять их на уровне послов.

Евросоюз
поддержка
США
G7
