Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:34

Путин заявил о колоссальном ущербе и быстром восстановлении ДНР

Владимир Путин и Денис Пушилин Владимир Путин и Денис Пушилин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ нанесли колоссальный ущерб Донецкой Народной Республике за последние годы, но регион восстанавливается и развивается довольно быстрыми темпами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Российский лидер отметил положительную динамику восстановления региона, передает сайт Кремля.

Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идет довольно быстрыми темпами, — говорится в сообщении.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от преступных действий Киева в Донбассе превышает 580 млрд рублей. Колоссальные цифры он обнародовал на встрече с российским лидером.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что американские беспилотники, атаковавшие Донецк, обладают высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы. При этом, по словам аналитика, габариты дрона не позволяют ему оставаться незамеченным для систем противовоздушной обороны. Донбасс полностью накрыт куполом ПВО, добавил он.

Владимир Путин
Денис Пушилин
ДНР
ущерб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журова высказалась о золотой медали Багиян на Паралимпийских играх
Стало известно, как потепление отразится на ведении боевых действий ВС РФ
Крушение Су-27 и внезапная операция в Одессе: новости СВО на вечер 10 марта
Булыкин объяснил провал лидеров в 20-м туре РПЛ
Звезда «Ворониных» удивил поклонников результатами экстремального похудения
Макрон вновь соберет совет обороны Франции по ситуации вокруг Ирана
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.