ВСУ нанесли колоссальный ущерб Донецкой Народной Республике за последние годы, но регион восстанавливается и развивается довольно быстрыми темпами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Российский лидер отметил положительную динамику восстановления региона, передает сайт Кремля.

Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идет довольно быстрыми темпами, — говорится в сообщении.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от преступных действий Киева в Донбассе превышает 580 млрд рублей. Колоссальные цифры он обнародовал на встрече с российским лидером.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что американские беспилотники, атаковавшие Донецк, обладают высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы. При этом, по словам аналитика, габариты дрона не позволяют ему оставаться незамеченным для систем противовоздушной обороны. Донбасс полностью накрыт куполом ПВО, добавил он.