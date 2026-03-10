Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Легенды «манекен-челленджа» организуют концерт в Москве

Американский дуэт Rae Sremmurd запланировал концерт в Москве 16 мая

Rae Sremmurd Rae Sremmurd Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press
Первое выступление в Москве американского хип-хоп-дуэта Rae Sremmurd состоится 16 мая на площадке «ВТБ Арена», сообщили NEWS.ru организаторы. Во время подготовки и в день самого концерта для посетителей организуют тематические площадки. Гостей мероприятия ждут специальные проекты от партнеров и разнообразные активности.

2016-й был безумным годом, <...> мы все ловили покемонов в парках, спорили об «Игре престолов» и замирали под Black Beatles. 16 мая мы хотим вернуть россиянам то самое настроение. На одной площадке соберутся 12 тыс. зрителей — поколение, заставшее вирусный манекен-челлендж и эпоху расцвета стримингов, — заявили организаторы.

Коллектив братьев Халифа и Ааквила Браунов получил широкую известность в России благодаря популярным трекам No Type и Swang. Также музыканты прославились совместной работой с рэпером Gucci Mane под названием Black Beatles. Данная композиция стала официальным звуковым сопровождением для всемирного флешмоба под названием «манекен-челлендж».

Ранее знаменитый музыкальный коллектив Pussycat Dolls решил возобновить совместную работу ради проведения масштабного мирового турне. Группа официально перестала существовать еще в 2010 году. Это случилось сразу после того, как завершились их прошлые гастрольные поездки.

