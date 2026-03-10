«Видим продвижение»: Пушилин раскрыл детали боев за Золотой Колодезь Пушилин заявил, что армия России продвигается к Золотому Колодезю в ДНР

Вооруженные силы России ведут ожесточенные бои на Красноармейско-Добропольском направлении, рассказал информационной службе «Вести» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, столкновения продолжаются на подступах к Белицкому и Новому Донбассу. Штурмовики также активно продвигаются к Золотому Колодезю.

Мы видим продвижение наших подразделений в районе населенных пунктов Гришино и Сергеевка, также видим продвижение и ожесточенные боестолкновения на подступах к Белицкому и Новому Донбассу, а также наши штурмовые подразделения продвигаются в направлении населенного пункта Золотой Колодезь, — отметил Пушилин.

Ранее Министерство обороны объявило, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Голубовка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт расположен примерно в 21 километре от Артемовска и в 19 километрах от Краматорска.

До этого военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что ВС РФ зачистили большую часть села Гришино на Красноармейском направлении. По его словам, занятие этого населенного пункта позволит российской армии начать продвижение в обход города Белицкое к Доброполью. Министерство обороны эту информацию не комментировало.