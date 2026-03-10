Россиянин учил взрывать через Telegram и теперь может сесть в тюрьму

Россиянин учил взрывать через Telegram и теперь может сесть в тюрьму Суд в Тюмени решил арестовать мужчину за участие в террористическом сообществе

Суд в Тюмени принял решение об аресте местного жителя, которого обвиняют в причастности к террористическому сообществу, сообщил СК России в Telegram-канале. Следствие полагает, что обвиняемый в период с февраля по апрель 2024 года активно участвовал в деятельности террористической организации. Для этого он использовал мессенджер.

Фигурант выполнял функции администратора закрытого канала. Он размещал там различные материалы, включая инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Эти материалы предназначались для подготовки террористических актов и диверсий на российской территории, а также для пропаганды и оправдания терроризма.

Противоправную деятельность выявили и остановили сотрудники СУ СК России и РУ ФСБ по Тюменской области. Силовики провели обыски. Они изъяли технические устройства и другие предметы для расследования уголовного дела.

Ранее заочный приговор вынесен московским судом украинскому блогеру Назару Приходько. Ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы. 41-летний гражданин Украины признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, которые он распространял в интернете.

До этого ФСБ и ГУ МВД России задержали 23-летнего жителя Москвы. Его подозревают в публичных призывах к терроризму. Подозреваемый размещал в открытых чатах одного из мессенджеров комментарии, содержащие оправдание террористической деятельности.