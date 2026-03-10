Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:07

Россиянин учил взрывать через Telegram и теперь может сесть в тюрьму

Суд в Тюмени решил арестовать мужчину за участие в террористическом сообществе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Тюмени принял решение об аресте местного жителя, которого обвиняют в причастности к террористическому сообществу, сообщил СК России в Telegram-канале. Следствие полагает, что обвиняемый в период с февраля по апрель 2024 года активно участвовал в деятельности террористической организации. Для этого он использовал мессенджер.

Фигурант выполнял функции администратора закрытого канала. Он размещал там различные материалы, включая инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Эти материалы предназначались для подготовки террористических актов и диверсий на российской территории, а также для пропаганды и оправдания терроризма.

Противоправную деятельность выявили и остановили сотрудники СУ СК России и РУ ФСБ по Тюменской области. Силовики провели обыски. Они изъяли технические устройства и другие предметы для расследования уголовного дела.

Ранее заочный приговор вынесен московским судом украинскому блогеру Назару Приходько. Ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы. 41-летний гражданин Украины признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, которые он распространял в интернете.

До этого ФСБ и ГУ МВД России задержали 23-летнего жителя Москвы. Его подозревают в публичных призывах к терроризму. Подозреваемый размещал в открытых чатах одного из мессенджеров комментарии, содержащие оправдание террористической деятельности.

суды
Тюмень
мессенджеры
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником
США частично лишили Южную Корею систем ПРО ради операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.