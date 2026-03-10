Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 12:28

Врач ответил, можно ли подхватить сифилис через одежду с маркетплейсов

Врач Силин: во время примерки одежды с маркетплейсов нельзя заразиться сифилисом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во время примерки одежды с маркетплейсов невозможно заразиться сифилисом, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач Алексей Силин. По его мнению, такой страх людей совершенно необоснован. Он отметил, что подавляющее большинство заражений происходит половым путем.

Бытовой путь передачи через общую посуду, полотенца или другие предметы обихода встречается крайне редко, поскольку для него нужен очень тесный и длительный контакт с человеком, имеющим открытые проявления болезни. Что касается страхов заразиться им во время примерки одежды с маркетплейсов, то они беспочвенны. Возбудитель сифилиса — бледная трепонема — практически мгновенно погибает вне человеческого тела, поэтому на сухой поверхности он не выживает, — объяснил Силин.

Для профилактики сифилиса он призвал использовать барьерные методы контрацепции и вступать в половой контакт с одним проверенным партнером. Кроме того, врач посоветовал регулярно проходить обследования на ИППП.

Ранее сексолог Екатерина Макарова заявила, что пандемия COVID-19 способствовала росту венерических заболеваний из-за увеличения онлайн-знакомств и распространения препаратов доконтактной профилактики ВИЧ. Последние не предотвращают заражения сифилисом, гонореей, хламидиозом и другими инфекциями.

