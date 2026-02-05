Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 10:28

Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом

Уролог Асадов: сифилис передается не только половым путем, но и при поцелуе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Риск инфицирования сифилисом существует не только при половых контактах, но и при поцелуях, заявил NEWS.ru врач-уролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Аслан Асадов. По его словам, зачастую люди не подозревают, что они могут быть носителями заболевания.

Сифилис может передаваться не только половым путем. Один из возможных механизмов заражения — контакт через поцелуй, если у человека есть инфекции в полости рта. Возбудитель заболевания — бледная трепонема — содержится в отделяемом язв и эрозий. Наиболее заразен период первичного сифилиса, когда на слизистых губ, языка или щек появляется так называемый твердый шанкр. Он может быть безболезненным и выглядеть как небольшая ранка, поэтому человек нередко даже не подозревает о заболевании, — предупредил Асадов.

При этом он особо подчеркнул, что опасность заражения сифилисом возникает не при каждом поцелуе, а только если у инфицированного есть активные ранки во рту или на губах. По словам врача, заболевание почти не распространяется через бытовые предметы, посуду и повседневное общение.

Ранее уролог Артур Богатырев заявил, что постоянное переохлаждение может привести к хроническим воспалительным процессам, которые, в свою очередь, способны вызвать бесплодие у мужчин. По его словам, такие состояния могут сопровождаться нарушениями работы мочевого пузыря и почек.

