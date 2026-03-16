16 марта 2026 в 15:41

Британский врач раскрыл, что может вызвать следующую пандемию

Врач-терапевт Кукадиа: болезнь X может вызвать следующую пандемию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Болезнь X может вызвать следующую пандемию, заявил врач-терапевт Сурадж Кукадиа. Он пояснил, что этот термин указывает на любой неизвестный патоген. Специалист добавил, что такие возбудители возникают из-за изменения климата, увеличения контактов между людьми и животными, передает издание Daily Express.

Мы не можем точно сказать, что это будет за вирус, но должны быть готовы к любой неожиданной угрозе, — сказал Кукадиа.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России на протяжении 12 недель лидирует геновариант коронавируса XFG, также известный как Stratus. По данным ведомства, на этот вариант приходится основная доля новых выявляемых случаев заражения, но сам геновариант не является новым.

До этого доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней ИКМ Пироговского университета Мурад Шахмарданов заявил, что этой весной в России ожидается активизация вируса Коксаки и эволюция нового штамма коронавируса Stratus, однако речи о пандемии не идет. Он считает, что основным вирусом сезона по-прежнему останется грипп, но и коронавирус продолжит циркуляцию.

