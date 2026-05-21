Новый сериал «След Чикатило»: сюжет, актеры, дата выхода серий

В четверг, 21 мая, выйдет первая серия нового сериала «След Чикатило» — проекта, расширяющего киновселенную о самом известном маньяке советской эпохи. Что известно о сюжете и актерском составе, сколько всего серий и когда они выйдут?

Что известно о новом сериале «След Чикатило»

«След Чикатило» — это новый проект в рамках вселенной детективных триллеров, который рассказывает об известном маньяке Андрее Чикатило и его подражателях. В основе сюжета лежат реальные события, имевшие место на юге России.

Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин вновь сыграют сотрудников полиции — Ирину Овсянникову и Виталия Витвицкого. Их герои окажутся в центре захватывающей истории о серии жестоких преступлений, совершенных последователями маньяка. Действие развернется в начале 2000-х годов неподалеку от мест, где ранее действовал сам Чикатило.

Премьера состоится 21 мая на онлайн-платформе Okko. В первом сезоне восемь серий, каждая примерно 50 минут. Серии будут выходить каждую неделю по четвергам, последнюю зрители увидят 9 июля.

Каков сюжет сериала «След Чикатило»

По сюжету страна выходит из 1990-х, жизнь налаживается, и туристы снова едут на черноморские пляжи. Но их отдых омрачают жестокие убийства. Преступники, стремясь к наживе, не жалеют никого. Следы теряются, и дело заходит в тупик.

В то же время Виталий Витвицкий с беременной женой отправляются в отпуск в Крым. Но сами попадают в руки преступников. Выясняется, что за нападениями стоит банда, возглавляемая женщиной по прозвищу Оспа.

В сериале также приняли участие Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Георгий Мартиросян, Ольга Смирнова, Ирина Темичева, Кристина Корбут, Диана Милютина, Карина Александрова, Микаэл Джанибекян, Николай Герман, Ефим Петрунин, Вячеслав Тимербулатов и Максим Щеголев.

Проект курировали продюсеры Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Сценарий написал Алексей Гравицкий, автор «Чикатило», «Непрощенного» и «Жизни по вызову». Режиссером выступил Гога Мамаджанян, а оператором — Анатолий Симченко.

