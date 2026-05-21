Иноагентство, критика в РФ, слова об СВО: где сейчас Александр Васильев

Историка моды Александра Васильева могут признать иностранным агентом. Что об этом известно, почему его критикуют в России, что телеведущий говорил об СВО?

Кто захотел признать Васильева иноагентом

Как сообщает Telegram-канал Mash, российские общественники направили обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст с просьбой проверить Васильева на возможное иностранное финансирование. Поводом для проверки стали сведения о переводах за онлайн-курсы и консультации. Часть платежей поступала в том числе от клиентов с Украины.

В настоящее время Васильев находится во Франции, где он основал эксклюзивный клуб, ориентированный на моду. Там он обучает участников искусству подбора одежды и стиля. Для новичков стоимость участия составляет 24 тыс. рублей в месяц, а постоянным клиентам предоставляется скидка, и они платят 16 тыс. рублей. В эту цену входят онлайн-лекции, индивидуальные консультации и анализ модных образов.

Отдельно отмечается, что офлайн-консультации Васильева стоят более 550 тыс. рублей. При этом поездки в Россию для таких встреч полностью исключены. Доступны только онлайн-формат или личные встречи за пределами страны.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru заявил, что Васильева вряд ли признают иноагентом за получение средств от граждан Украины. По его словам, на данный момент нет официальных оснований инициировать процедуру против телеведущего.

«В своих многочисленных интервью Васильев хвастается помещением, которое ему выделила мэрия Парижа еще очень много лет назад для его Музея моды. Но тем не менее до сих пор его не признали иноагентом. Тут больше вопрос в той позиции, которую он занимает, в высказываниях. Я так понимаю, сильно он себе ничего не позволял. То есть были какие-то кивки в сторону недругов России, но официально против действующей власти он не выступал и ни к чему не призывал. Поэтому, может быть, ему не дают статус иноагента», — сказал Бенхин.

Он подчеркнул, что обращения общественных деятелей к органам власти с просьбой признать то или иное лицо иноагентом, как правило, не имеют существенного значения. По словам адвоката, они действительно могут стать поводом для начала процедуры, однако это не гарантирует конечного результата.

Что Васильев говорил об СВО

На сайте литовского правительства после начала специальной военной операции было опубликовано открытое письмо, которое приписывалось Васильеву. В документе критиковались действия российских властей. Однако позже представители Васильева заявили, что он не имеет отношения к этому тексту, так как правительство Литвы не обсуждало его с модельером перед публикацией.

В марте 2022 года Васильев покинул Россию и обосновался во Франции, где у него квартира. Он попросил не связывать свой отъезд с эмиграцией и напомнил, что у него есть также литовский и французский паспорта.

Против Васильева выступал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что историка моды нужно арестовать и возбудить против него уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

В свою очередь глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что Васильева необходимо признать иностранным агентом. По его словам, Васильева также нужно привлечь к уголовной ответственности за слова о специальной военной операции на Украине.

Что Васильев говорил о хейте в России

В одном из недавних интервью историк моды рассказал, что его деятельность в России не подвергается серьезной критике. Журналист задал Васильеву вопрос о том, почему он вызывает в России такой значительный негатив и хейт.

«Не такой большой [хейт], вы знаете. Если бы хейт был большой, я бы уже, наверное, не ходил по улицам», — ответил историк моды. «Никто на меня не нападает, слава богу, двери не вскрывает», — добавил он.

Васильев также отметил, что воспринимает критику в социальных сетях как заказную. По его мнению, те, кто оставляет негативные комментарии, обычно имеют либо совсем мало подписчиков, либо их вообще нет, а сами комментарии состоят из простых фраз.

«Я понимаю, что, если у человека за все это время не появились подписчики или их два, значит, они либо непрофессиональные блогеры, либо боты, либо их мнение никому не интересно», — подытожил Васильев.

В 2023 году бывший ведущий «Модного приговора» сообщил, что покинул работу в России якобы из-за женщины, занимающей высокий пост в государственных органах.

«В каких-то городах <…> говорят: „Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина“. Иными словами, дезорганизация. Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит. <…> В России я в черном списке», — заявил Васильев.

