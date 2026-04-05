Что известно о новом сериале «След Чикатило»: сюжет, актеры, дата выхода

Недавно в Сети появился тизер нового сериала под названием «След Чикатило». Чем он интересен, что известно о сюжете и об актерском составе, когда премьера?

Что известно о сериале «След Чикатило»

«След Чикатило» — новый проект из вселенной детективных триллеров об одном из самых известных маньяков в мире Андрее Чикатило и его последователях. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших на юге России.

Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин снова сыграют сотрудников правоохранительных органов Ирину Овсянникову и Виталия Витвицкого. Их персонажи окажутся в центре 10-серийной истории о серии кровавых преступлений, совершенных последователями маньяка. Действие развернется в начале 2000-х годов рядом с местами, где ранее орудовал сам Чикатило.

Каков сюжет сериала «След Чикатило»

По сюжету страна выходит из 1990-х годов, жизнь налаживается, и туристы возвращаются на черноморские курорты, но по пути они сталкиваются с серией жестоких убийств. Преступники, движимые жаждой наживы, не щадят никого. Следы их теряются, а дело заходит в тупик.

В то же время Виталий Витвицкий с беременной женой отправляются в отпуск в Крым. Но сами попадают в руки преступников. Выясняется, что за нападениями стоит банда, возглавляемая женщиной по прозвищу Оспа.

В сериале также снялись Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Георгий Мартиросян, Ольга Смирнова, Ирина Темичева, Кристина Корбут, Диана Милютина, Карина Александрова, Микаэл Джанибекян, Николай Герман, Ефим Петрунин, Вячеслав Тимербулатов и Максим Щеголев.

Проект как продюсеры курировали Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Алексей Гравицкий, известный по «Чикатило», «Непрощенному» и «Жизни по вызову», написал сценарий. Режиссером стал Гога Мамаджанян, а оператором — Анатолий Симченко.

Дата выхода первой серии пока не объявлена, но известно, что премьера запланирована на этот год.

