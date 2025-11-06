Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв

Ростовский следователь Амурхан Яндиев рассказал в подкасте «Фауст 21 века», как работал с советским маньяком Андреем Чикатило, в том числе о том, как душегуб объяснял свои попытки стать каннибалом. NEWS.ru рассказывает о работе известного следователя.

Охотился в электричках

Яндиев рассказывает, что выйти на след Чикатило их следственная группа смогла после повторного допроса кассирши вокзала, которая одной из последних видела мальчика, ставшего жертвой маньяка.

Яндиев с напарником пришли к женщине домой в городе Шахты. На улице был дождь, и оба сильно промокли. После допроса о событиях злополучного дня, когда пропал ребенок, кассирша предложила сотрудникам следственной группы переждать у нее дома непогоду.

Так Яндиев продолжил с горожанкой беседу и рассказал, какими методами маньяк заманивает своих жертв: под предлогом показать котят, коллекцию марок и тому подобное. Тогда кассирша вспомнила, как ее дочь, студентка медколледжа, рассказывала, что в электричке по дороге на учебу она постоянно видит одного и того же мужчину в очках с большими линзами, который то и дело подсаживается к детям.

«Когда она начала описывать его приметы, я понял, что это он. По ориентировкам. Это было 5 ноября, а 20 ноября мы уже знали, что это Чикатило Андрей Романович, и мы его взяли», — рассказывает Яндиев.

Жертва чуть не отгрызла палец

Впервые Яндиев встретился с Чикатило, когда его доставили на допрос и медосвидетельствование. Судебный медик заметил, что у преступника перебинтован палец.

«Разбинтовали, а у него перекусан палец. Это бедный подросток покойный, он с ним дрался. Укусил так, что кость прокусил», — вспоминает сыщик.

Также Яндиев сразу обратил внимание на дефектный половой орган маньяка.

«И когда его начали раздевать, а у него половой орган — даже не смогу обрисовать его. Неестественный какой-то, явное отклонение у него было. Явно, что нормально быть в интимной близости он не сможет», — рассказывает следователь.

Не мог разжевать и выкидывал

Яндиев вспоминает, как у некоторых жертв Чикатило не находили части тел. А именно половые органы. Маньяк при этом никак не объяснял такие обстоятельства.

«Были эпизоды, когда жертв находят, а у них отсутствуют половые органы, отсутствуют молочные железы. На месте их нет, и при осмотре никто не находил. Значит, преступник их забирал. А Чикатило, признавая эти убийства, об этих вещах ничего не говорит. Ему задаешь вопрос, он говорит: „Наверное, собаки съели“», — вспоминает Яндиев.

Однако спустя время Чикатило все-таки «вспомнил» обстоятельства, при которых у его жертв пропадали части тел.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Он говорит: „Я вспомнил, я их действительно пытался съесть. Я их вырезал и потом шел, пытался съесть эти органы“. Я говорю: „А зачем?“ Он говорит: „Я где-то вычитал, что если покушать половые органы, то потенция улучшается. И поэтому я это делал“. Я говорю: „Ну и что, съел?“ Говорит: „Жевал, а не мог разжевать. Метров 200–300 уходил, там выбрасывал“», — пересказывает следователь.

