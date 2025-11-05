Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:00

Жил в США, параноил и плакался жене: кто убил миссис Бурятия — 2024?

Сэсэг Буинова Сэсэг Буинова Фото: Социальные сети

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении убийцы пропавшей почти год назад финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой и ее спутника Станислава Норбоева. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Закредитованный убийца

Виновным в смерти пары оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Сейчас он мертв.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СКР.

По информации следствия, 40-летний обвиняемый не имел постоянного места работы, к тому же на нем висело множество непогашенных кредитов.

Жена планирует «отстоять честь» супруга

Издание «Ариг Ус» пишет, что мужчина неоднократно бывал в командировках в горячих точках, но следствие не раскрывает ни конкретное место его службы, ни занимаемую должность. В 2021 году он уволился из органов, переехал в США, но позже вернулся на родину без денег. По версии следствия, именно финансовые трудности подтолкнули его к преступлению. Откуда он получил огнестрельное оружие, неизвестно. Однако установлено, что он самостоятельно переделал его под свои нужды.

В ходе расследования, опираясь на показания родственников и друзей, следователи составили психологический портрет подозреваемого. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него депрессивно-параноидальное расстройство. Уже до совершения преступления у него наблюдались бредовые идеи, признаки раздвоения личности, мания преследования и выраженная замкнутость. В переписке с женой он утверждал, что его подставили, и писал, что для того чтобы скрыться, ему придется сменить фамилию. При этом в убийстве он своей супруге так и не признался. Жена не согласна с выводами следствия и намерена оспорить решение суда, чтобы «отстоять его честь».

Сэсэг Буинова Сэсэг Буинова Фото: Социальные сети

Под дулом пистолета

11 апреля 2024 года он решился на вооруженный грабеж. На улице Бабушкина в Улан-Удэ он заметил припаркованный автомобиль с парой внутри и, проникнув в салон, под дулом пистолета заставил водителя проследовать к безлюдному месту.

На окраине города преступник вывел обоих пассажиров из машины и застрелил. После этого он присвоил личные вещи жертв, включая смартфоны, ювелирные изделия и наличные, а после скрылся на их автомобиле.

Тела погибших он сначала спрятал недалеко от места преступления, тщательно уничтожив следы крови в салоне и на проезжей части.

Убил свидетеля

Опасаясь разоблачения, фигурант вскоре оставил похищенный автомобиль в одном из дворов, а для перемещения тел воспользовался машиной, которую одолжил у знакомого под предлогом срочной поездки. В ночь на 13 апреля он перевез останки в заброшенный гараж и сбросил их в смотровую яму.

Осознавая, что его друг может стать ключевым свидетелем, преступник решил устранить и его. 20 апреля он прибыл в поселок Сотниково, где застрелил своего знакомого и поджег гараж с машиной, на которой перевозил тела.

Случайно оказавшиеся на месте происшествия свидетели сумели спастись бегством. Сам злоумышленник в итоге покончил жизнь самоубийством.

Трупы искали почти год

Тела Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева почти год лежали на глубине около двух метров в заброшенном пустующем гараже под слоем льда, мусора и песка.

Следователи уточнили, что во время поисков проанализировали видеозаписи с сотни придорожных видеокамер, осмотрели около 500 гаражных комплексов.

