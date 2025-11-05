Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:18

Раскрыты подробности жесткого убийства миссис Бурятия

СК завершил расследование дела об убийстве миссис Бурятия Буиновой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый отдел бурятского следственного управления СК России завершил расследование уголовного дела в отношении убийцы пропавшей почти год назад финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой и ее спутника Станислава Норбоева, сообщила пресс-служба ведомства. Виновным в их смерти оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. К настоящему моменту его также уже нет в живых.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

По информации следствия, 40-летний обвиняемый не имел постоянного места работы, к тому же на нем висело множество непогашенных кредитов. 11 апреля 2024 года он решился на вооруженный грабеж. На улице Бабушкина в Улан-Удэ он заметил припаркованный автомобиль с парой внутри и, проникнув в салон, под дулом пистолета заставил водителя проследовать к безлюдному месту.

На окраине города преступник вывел обоих пассажиров из машины и застрелил их. После этого он похитил личные вещи жертв, включая мобильные телефоны, ювелирные изделия и деньги, а после скрылся на их автомобиле. Тела погибших он сначала спрятал недалеко от места преступления, тщательно уничтожив следы крови в салоне и на проезжей части.

Опасаясь разоблачения, фигурант вскоре оставил похищенный автомобиль в одном из дворов, а для перемещения тел воспользовался машиной, которую одолжил у знакомого под предлогом срочной поездки. В ночь на 13 апреля он перевез останки в заброшенный гараж и сбросил их в смотровую яму.

Осознавая, что его друг может стать ключевым свидетелем, преступник решил устранить и его. 20 апреля он прибыл в поселок Сотниково, где застрелил своего знакомого и поджег гараж с машиной, на которой перевозил тела. Случайно оказавшиеся на месте происшествия свидетели сумели спастись бегством, в то время как сам злоумышленник, не пытаясь скрыться, покончил жизнь самоубийством.

Ранее в Бурятии после обследования 500 гаражей удалось найти тела Буиновой и ее друга. Мертвые лежали на глубине около двух метров в заброшенном пустующем гараже под слоем льда, мусора и песка.

Россия
Бурятия
Улан-Удэ
убийства
