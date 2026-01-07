Атака США на Венесуэлу
Катание на горке привело к тяжелой травме ребенка в Бурятии

Ребенок в Бурятии попал в реанимацию после катания на несанкционированной горке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Бурятии ребенок получил тяжелое повреждение головы во время катания с несанкционированной горки, сообщили в пресс-службе республиканской больницы. Отмечается, что медики провели срочную операцию, после которой мальчик был помещен в реанимационное отделение.

В Детской республиканской клинической больнице в тяжелом состоянии находится ребенок, поступивший из района республики с тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной при катании на несанкционированной горке. Ребенок был немедленно прооперирован и в настоящее время находится в реанимации, — сказано в публикации.

Ранее тела двоих малолетних детей были найдены в колодце рядом с несанкционированной горкой в Менделеевске. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

До этого Следственный комитет начал расследование смерти 15-летнего подростка, тело которого с признаками переохлаждения обнаружили в селе Волгоградской области 1 января. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия и первоначально установленных обстоятельствах.

дети
Бурятия
пострадавшие
горки
