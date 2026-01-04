Тела двоих детей нашли в колодце рядом с детской горкой в Татарстане

Тела двоих малолетних детей обнаружены в колодце рядом с несанкционированной горкой в Менделеевске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По предварительным данным, 4 января в одном из колодцев города Менделеевска, расположенном рядом с несанкционированной детской горкой, обнаружены тела двух малолетних детей, — говорится в сообщении.

Надзорный орган начал проверку органов местного самоуправления на предмет бездействия по устранению опасных детских горок. Также проверяется организация, обслуживающая канализационные сети, и органы профилактики детской безнадзорности.

