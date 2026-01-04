Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 16:13

Тела двоих детей нашли в колодце рядом с детской горкой в Татарстане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тела двоих малолетних детей обнаружены в колодце рядом с несанкционированной горкой в Менделеевске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По предварительным данным, 4 января в одном из колодцев города Менделеевска, расположенном рядом с несанкционированной детской горкой, обнаружены тела двух малолетних детей, — говорится в сообщении.

Надзорный орган начал проверку органов местного самоуправления на предмет бездействия по устранению опасных детских горок. Также проверяется организация, обслуживающая канализационные сети, и органы профилактики детской безнадзорности.

Ранее в СУ СК России по Чукотскому АО сообщали, что в результате провала снегохода под лед на Чукотке погиб ребенок. Под следствием — 28-летний местный житель, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сам инцидент произошел 3 января. Подозреваемый управлял снегоходом марки Yamaha без регистрации с прицепленными санями.

Республика Татарстан
дети
тела
колодцы
горки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пегова отправилась в отпуск с молодым возлюбленным
Левые террористы громят Европу: кто устроил блэкаут в Берлине
Прорыв к Одессе, танкисты в мясных штурмах: новости СВО на вечер 4 января
Ди Каприо признал несовершенство ИИ в искусстве
Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
В ГД напомнили о вступивших в силу новых мерах поддержки участников СВО
Фигуранта дела «Военторга» Тетруашвили выпустили из СИЗО
Системы ПВО уничтожили еще семь дронов ВСУ, которые атаковали Москву
ВСУ продолжают атаковать Москву
Работу столичного аэропорта поставили на паузу
Тела двоих детей нашли в колодце рядом с детской горкой в Татарстане
Кто следующий? В США дали недвусмысленный намек после похищения Мадуро
Появились подробности тушения пожара после взрыва в Первоуральске
Тоска по Кеосаяну, ухудшение здоровья, новое звание: куда пропала Симоньян
Классика русской кухни! Безумно просто и вкусно: пьем взвар в Сочельник
Раскрыто, какими проблемами для Трампа может обернуться атака на Венесуэлу
Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
В США заявили, что предлог для атаки на Венесуэлу был сфабрикован
Вучич объявил о смерти международного права после удара по Венесуэле
«Останусь при своем»: сын королевы Камиллы о титуле принца
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.