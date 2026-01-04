Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 11:24

На Чукотке под лед ушли сани с людьми

СК: водитель снегохода стал виновником гибели ребенка на Чукотке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ребенок погиб в результате провала снегохода под лед на Чукотке, сообщили в СУ СК России по Чукотскому АО. Под следствием — 28-летний местный житель, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сам инцидент произошел 3 января.

По данным следствия, подозреваемый, управляя снегоходом марки Yamaha без регистрации с прицепленными санями, выехал из села Инчоун в сторону села Лаврентия. В повозке находились 39-летняя женщина и ребенок. При пересечении залива Лаврентия, примерно в 10 метрах от берега, снегоход провалился под лед. Несовершеннолетний погиб на месте. Водителю удалось спасти пассажирку, которую позже госпитализировали.

Тем временем в Ленинградской области правоохранители задержали капитана аэролодки. Судно под его управлением столкнулось с наплавным мостом на Новоладожском канале, что привело к гибели троих человек.

До этого два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями на въезде в Усть-Катав, когда одну из машин занесло. Специалистам пришлось вытаскивать жертв аварии и выжившую женщину из раскуроченного автомобиля. Ее доставили в больницу.

