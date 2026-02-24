Появились кадры места, где погибли дети экс-солистки «Вороваек»

В Сети опубликовали снимки снежного склона в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области, где 22 февраля погибли дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой. Кадр опубликован на странице «Вконтакте» телеканала «Краснодар».

Как указано в материале, 22-летняя дочь певицы и ее 10-летний сын катались на санках и упали в овраг, там их тела нашли местные жители. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

При этом все обстоятельства произошедшего до конца неизвестны, сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать причины гибели детей Павловой. Знакомые семьи певицы открыли сбор помощи.

Ранее в Подмосковье задержали водителя BMW X7, который переехал семилетнюю дочь. Девочка вместе с сестрой катались на прикрепленных к машине тюбингах. Отец не справился с управлением, и одна из дочерей попала под заднее колесо авто. Следователи возбудили уголовное дело.

Также в селе Сылва Свердловской области до этого двое мальчиков восьми и девяти лет погибли, попав под снежный завал во время катания на тюбингах. Дети приехали в гости к бабушкам и отправились на горку, решив съехать с большого сугроба.