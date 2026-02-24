Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 15:28

Дети бывшей солистки «Вороваек» разбились при катании на санках

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Telegram-канал «112» сообщает, что дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли в результате несчастного случая, произошедшего во время катания на санках. По данным канала, 22-летняя дочь и 10-летний сын певицы упали с крутого оврага и получили летальные травмы.

Авторы публикации уточняют, что трагедия случилась 22 февраля в селе Подгородняя Покровка. Канал сообщает, что все обстоятельства произошедшего до конца неизвестны, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины гибели детей Павловой. Знакомые семьи певицы открыли сбор помощи.

Ранее в Подмосковье задержали водителя BMW X7, который переехал семилетнюю дочь. Девочка вместе с сестрой катались на прикрепленных к машине тюбингах. Отец не справился с управлением, и одна из дочерей попала под заднее колесо авто. Следователи возбудили уголовное дело.

В селе Сылва Свердловской области до этого двое мальчиков восьми и девяти лет погибли, попав под снежный завал во время катания на тюбингах. Дети приехали в гости к бабушкам и отправились на горку, решив съехать с большого сугроба, который в этот момент обрушился на них.

