15 февраля 2026 в 15:47

Двое детей погибли во время катания с горки под Екатеринбургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В селе Сылва Свердловской области двое мальчиков восьми и девяти лет погибли, попав под снежный завал во время катания на тюбингах, сообщил Telegram-канал SHOT. Дети приехали в гости к бабушкам и отправились на горку, решив съехать с большого сугроба, который в этот момент обрушился на них.

Тревогу подняла бабушка одного из школьников, когда внук не вернулся домой вовремя. Тела детей под снегом обнаружил один из местных жителей. В настоящее время региональная прокуратура начала проверку по факту гибели несовершеннолетних для установления всех обстоятельств случившегося.

До этого девочка погибла во время игры в сугробе в поселке Березовка Красноярского края. По предварительным данным, 10-летний ребенок пытался проложить тоннель в большой снежной массе, однако в какой-то момент свод обрушился, перекрыв ей выход. Школьница не смогла самостоятельно выбраться и задохнулась.

Ранее жителя Тамбовской области убил упавший навес городской больницы. Инцидент случился в Котовске, кровля не выдержала из-за критического количества снега на крыше. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Свердловская область
снег
дети
смерти
происшествия
