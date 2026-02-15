Двое детей погибли во время катания с горки под Екатеринбургом

В селе Сылва Свердловской области двое мальчиков восьми и девяти лет погибли, попав под снежный завал во время катания на тюбингах, сообщил Telegram-канал SHOT. Дети приехали в гости к бабушкам и отправились на горку, решив съехать с большого сугроба, который в этот момент обрушился на них.

Тревогу подняла бабушка одного из школьников, когда внук не вернулся домой вовремя. Тела детей под снегом обнаружил один из местных жителей. В настоящее время региональная прокуратура начала проверку по факту гибели несовершеннолетних для установления всех обстоятельств случившегося.

До этого девочка погибла во время игры в сугробе в поселке Березовка Красноярского края. По предварительным данным, 10-летний ребенок пытался проложить тоннель в большой снежной массе, однако в какой-то момент свод обрушился, перекрыв ей выход. Школьница не смогла самостоятельно выбраться и задохнулась.

Ранее жителя Тамбовской области убил упавший навес городской больницы. Инцидент случился в Котовске, кровля не выдержала из-за критического количества снега на крыше. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.