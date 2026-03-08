Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 01:48

Израиль атаковал хранилища топлива в Тегеране

ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС атаковали хранилища топлива в Тегеране

Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильские ВВС нанесли удары по нескольким хранилищам топлива в Тегеране, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. В заявлении военных говорится, что атака была проведена по указанию разведки.

По данным источника, атакованные хранилища использовались Вооруженными силами Ирана. Детали операции и информация о последствиях пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану, сообщила пресс-служба армии. По ее данным, войска нанесли точечные удары по военным объектам, принадлежащим «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла». Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

До этого военные КСИР атаковали американскую базу в районе Шейх-Иса в Бахрейне. Для удара они использовали 20 беспилотников и три баллистические ракеты. В Корпусе стражей Исламской революции указали, что при атаке были поражены командно-штабное здание и топливные цистерны.

В Вооруженных силах США между тем заявили об уничтожении командно-контрольных пунктов КСИР. Армия ударила также по иранским системам ПВО, пусковым установкам ракет и беспилотников, а также по военным аэродромам.

Иран
Израиль
ЦАХАЛ
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты масштабы пожара на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА
Рогов опубликовал кадры последствий ударов ВСУ по дому в Запорожье
Глава Пентагона намекнул на смену приоритетов США для военных действий
В Иране заявили, что несколько американских военнослужащих попали в плен
Турецкую певицу задержали за оскорбление Эрдогана
Израиль атаковал хранилища топлива в Тегеране
В результате атаки БПЛА на жилой дом в Васильевке пострадали 10 человек
Экстремисты в Нигерии перебили прихожан Русской православной церкви
Пахота в ДНР обернулась взрывом для мирного жителя
Трамп высказался о возможной помощи Ирану со стороны России
Трамп обвинил Иран в атаке на школу для девочек
Умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова
«Аэрофлот» открыл продажу билетов из ОАЭ в Москву
В Армавире после атаки беспилотника загорелась нефтебаза
Иран пригрозил убить Трампа
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Глава РФПИ заявил, что в мире начался ценовой шок
«Вашингтон» с Овечкиным проиграл третий матч подряд в НХЛ
Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Плющенко, Урманов, Коляда: лучшие ученики, которых воспитал тренер Мишин
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.