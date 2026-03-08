Израиль атаковал хранилища топлива в Тегеране ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС атаковали хранилища топлива в Тегеране

Израильские ВВС нанесли удары по нескольким хранилищам топлива в Тегеране, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. В заявлении военных говорится, что атака была проведена по указанию разведки.

По данным источника, атакованные хранилища использовались Вооруженными силами Ирана. Детали операции и информация о последствиях пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану, сообщила пресс-служба армии. По ее данным, войска нанесли точечные удары по военным объектам, принадлежащим «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла». Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

До этого военные КСИР атаковали американскую базу в районе Шейх-Иса в Бахрейне. Для удара они использовали 20 беспилотников и три баллистические ракеты. В Корпусе стражей Исламской революции указали, что при атаке были поражены командно-штабное здание и топливные цистерны.

В Вооруженных силах США между тем заявили об уничтожении командно-контрольных пунктов КСИР. Армия ударила также по иранским системам ПВО, пусковым установкам ракет и беспилотников, а также по военным аэродромам.