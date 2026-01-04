Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 19:17

СК начал расследование смерти 15-летнего подростка в новогоднюю ночь

В Волгоградской области расследуют смерть подростка в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Следственный комитет начал расследование смерти 15-летнего подростка, тело которого с признаками переохлаждения обнаружили в селе Волгоградской области 1 января. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия и первоначально установленных обстоятельствах.

В социальных медиа сообщается, что в селе в Волгоградской области утром 1 января было обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками переохлаждения. Отмечается, что мальчик пропал накануне, — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Республики Татарстан сообщили, что в Менделеевске рядом с несанкционированной горкой были обнаружены тела двоих детей в колодце. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

До этого тела двух детей обнаружили в квартире на улице Карла Маркса в Усть-Илимске Иркутской области. Главным подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье об убийстве двух лиц, проходит их отец. Накануне между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности.

Следственный комитет
смерти
подростки
Александр Бастрыкин
Волгоградская область
