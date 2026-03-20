СК РФ озвучил, кто взорвал гранату в Хабаровске

СК РФ: житель Охотского округа устроил взрыв гранаты на улице в Хабаровске

Житель Охотского округа Хабаровского края устроил взрыв на перекрестке в краевом центре, но своей вины не признает, сообщили ТАСС в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Мужчина заявил следователям, что защищался от незнакомцев.

Он не признает свою вину. Считает, что защищался от незнакомых лиц, — сказали в следственном управлении.

Инцидент произошел вечером 19 марта на пересечении улиц Промышленной и Хабаровской. Как выяснило следствие, 40-летний мужчина, приехавший в гости к сестре из Охотского округа, повздорил с тремя случайными прохожими. Причина ссоры оказалась настолько незначительной, что в СК ее даже не уточняют, однако фигурант применил тяжелую артиллерию — бросил в оппонентов боевую гранату.

Никто из людей не пострадал, однако взрывной волной посекло три припаркованных рядом автомобиля. Подозреваемого задержали почти сразу, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ему инкриминируют покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений.

