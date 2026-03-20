Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 05:35

СК РФ озвучил, кто взорвал гранату в Хабаровске

СК РФ: житель Охотского округа устроил взрыв гранаты на улице в Хабаровске

Граната Ф-1 Граната Ф-1 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Охотского округа Хабаровского края устроил взрыв на перекрестке в краевом центре, но своей вины не признает, сообщили ТАСС в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Мужчина заявил следователям, что защищался от незнакомцев.

Он не признает свою вину. Считает, что защищался от незнакомых лиц, — сказали в следственном управлении.

Инцидент произошел вечером 19 марта на пересечении улиц Промышленной и Хабаровской. Как выяснило следствие, 40-летний мужчина, приехавший в гости к сестре из Охотского округа, повздорил с тремя случайными прохожими. Причина ссоры оказалась настолько незначительной, что в СК ее даже не уточняют, однако фигурант применил тяжелую артиллерию — бросил в оппонентов боевую гранату.

Никто из людей не пострадал, однако взрывной волной посекло три припаркованных рядом автомобиля. Подозреваемого задержали почти сразу, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ему инкриминируют покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Ранее в Сети появилась информация, что подросток, причастный к взрыву в отделении Россельхозбанка в Москве, поддерживал связь с кураторами с Украины. Перед тем как банкомат был взорван, юноша стоял около входа в банк и разговаривал с кем-то по телефону. Затем он забежал внутрь, выбежал и начал записывать происходящее на телефон.

Хабаровск
гранаты
взрывы
ссоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.